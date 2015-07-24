New Horizons виявила на Плутоні хімічні попередники життя

Зокрема, вона визначила тиск біля її поверхні і виявила регулярні опади з толінів (які іноді називають хімічними попередниками життя), що свідчить про наявність на карликовій планеті погоди. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

Тиск атмосфери у поверхні карликової планети виявилося в сто тисяч разів менше земного і в два рази менше, ніж показували попередні спостереження з Землі. Вчені пояснюють таку різницю в тиску тим, що з моменту попередніх вимірювань приблизно половина газів з атмосфери перейшла в твердий стан і осіла на його поверхні. Планетологи вважають, що цей процес продовжується в даний час і відзначають, що їм вперше безпосередньо вдалося виміряти атмосферний тиск Плутона.

До таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані інструменту REX станції New Horizons, який протягом приблизно години після її максимального зближення з карликовою планетою провів радіолокаційне дослідження атмосфери та поверхні Плутона. Ці дані планетологи уточнять протягом кількох тижнів по мірі надходження нової інформації, отриманої інструментом REX станції.

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Також вчені виявили на Плутоні коливання погоди, обумовлені падінням на карликову планету сонячного випромінювання. Так, ультрафіолет викликає розпад метану у верхніх шарах атмосфери і утворення більш складних вуглеводнів (етилену і ацетилену). Ці речовини потім збираються в невеликі тверді частинки льоду і падають на поверхню Плутона у вигляді снігу, де під дією ультрафіолету перетворюються в толіни (важкі вуглеводні, що складаються з вуглецю, водню та азоту). Саме толінам, що падають на поверхню карликової планети, Плутон зобов'язаний своїм червонуватим кольором.

Дані про опади та туман в атмосфері Плутона станція отримала 14 липня 2015 року за допомогою інструменту LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Вже на висоті приблизно 130 кілометрів вчені виявили сліди вуглеводнів. У момент спостережень станція New Horizons знаходилася на відстані 360 тисяч кілометрів від поверхні карликової планети. Всього вченим вдалося в атмосфері Плутона помітити два шари вуглеводнів — на висотах 80 і 50 кілометрів від її поверхні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що нові знімки, отримані із зонда New Horizons, показують, що на північ від гір, виявлених на Плутоні раніше, ліворуч від центру світлої області у формі серця, розташована велика рівнина без кратерів. Вчені припускають, що вона утворилася не менше 100 мільйонів років тому, і що, можливо, під нею досі йдуть геологічні процеси.