У США близько 40 лікарів провели вдалу операцію з пересадки кистей рук восьмирічному хлопчику

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-конференцію медиків, яка пройшла в Філадельфії.

Харві продемонстрував журналістам, що вже може трохи ворушити пальцями і навіть злегка стискати їх. Він зізнався, що знову відчувати кисті здалося йому "на початку трохи дивним, а потім приємним". Операція, що тривала 11 годин, в якій брали участь приблизно 40 лікарів, була проведена раніше в цьому місяці, однак публічно повідомили про неї тільки тепер. Хірурги акуратно з'єднали артерії, вени, сухожилля, м'язи і нерви, а кістки скріпили за допомогою металевих пластинок і гвинтів.

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Хлопцеві ампутували кисті обох рук, а також ступні після того, як він отримав зараження крові. У чотири роки йому провели операцію з пересадки нирки від матері. Харві, проживає в передмісті Балтімора, почав ходити з допомогою протезів, і навіть не маючи кистей рук, навчився писати, самостійно їсти та грати в комп'ютерні ігри. Тепер він хоче спробувати зайнятися спортом.

Як зазначили лікарі, Харві протягом усього життя доведеться приймати медичні препарати, що запобігають відторгнення тканин. Як очікується, він пробуде в лікарні ще кілька тижнів.