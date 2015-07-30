Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Yahoo News.

«Весь острів Шрі-Ланка з півдня на північ буде забезпечено доступним швидкісним інтернетом за допомогою методик Google Loon», — заявив міністр з високих технологій країни Мангала Самаревеєра. Таким чином, Шрі-Ланка стане першою країною Південної Азії з повним покриттям інтернетом.

До повітряних кулях також підключаться місцеві інтернет-провайдери, що збільшить швидкість і якість наданих ними послуг зв'язку.

Підготовка аеростатів закінчиться до березня 2016 року. Вони будуть підняті на висоту, що в два рази перевищує рівень польоту комерційних авіалайнерів.

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Забезпечення доступом у мережу жителів Шрі-Ланки — частина програми Project Loon, в рамках якої Google роздає інтернет з аеростатів, оснащених високотехнологічним обладнанням, яке живиться від сонячних батарей. У Google заявляють, що проект надасть вихід у мережу жителям важкодоступних або найбідніших регіонів Землі. Швидкість інтернету буде такою ж, як у мобільних мережах третього покоління.

Тестові випробування Project Loon відбулися в 2013 році в Новій Зеландії. Google запустив в регіоні Кентербері 30 кульок, які забезпечували інтернетом 50 добровольців серед місцевих жителів.

У Шрі-Ланці проживають понад 20 мільйонів осіб. Через мобільні мережі в інтернет виходять 2,8 мільйона користувачів, у той час як дротовий доступ до Всесвітньої павутини мають лише 606 тисяч жителів країни.