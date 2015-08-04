У Британії створили повітряного змія, здатного отримувати сонячну енергію

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The Guardian.

Вчений з Британії, Білл Хемптон, створив повітряного змія, який здатний отримувати сонячну енергію. У планах вченого запуск безлічі зміїв, які будуть літати над морем і створювати чисту сонячну енергію.

В розробку проекту вклали кошти нафтовий гігант Shell та Британський департамент енергетики і зміни клімату. Наразі фінансування склало 3 мільйона фунтів або 4,68 мільйона доларів.

Важливість проекту полягає в тому, що використання турбін в море обходиться дуже дорого через те, що для їх установки необхідно використовувати сталь, бетон та спеціальні кораблі. Замість цього Хемптон планує прив'язати повітряних зміїв до причалів за допомогою тросів довжиною 750 метрів. Змії зможуть виробляти і передавати на землю сонячну енергію.

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Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2012 року пасажири 23 авіарейсів не змогли потрапити в місто Далянь на сході Китаю через повітряного змія, який загубився в небі.