Соцмережа "ВКонтакте" частково відновила роботу після збою

Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін у своєму Twitter.

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"ВКонтакте повертається до нормальної роботи. Більшість розділів сайту вже працює. Скоро в дію повернуться мобільні додатки", - йдеться в повідомленні.

ВКонтакте повертається до нормальної роботи. Більшість розділів сайту вже працює. Скоро в дію повернуться мобільні додатки. #вкживи — George Lobushkin (@lobushkin) August 4, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері користувачі соцмережі почали відчувати труднощі з доступом на сайт і до фотододатку Snapster, що створений розробниками компанії. Перші повідомлення про проблеми з'явилися в 16:51 за Києвом. Зазначалося, що не працювали мобільні додатки, лічильники, віджети, кнопки, а на сайті з'являвся рядок: "Запитувана сторінка в даний момент недоступна".