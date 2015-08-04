Соцмережа "ВКонтакте" недоступна для користувачів

17:32, 04 серпня 2015
Наука та IT
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Користувачі однієї з найбільших соціальних мереж "ВКонтакте" повідомляють про проблеми з доступом на сайт.

Вконтакте / techno.bigmir.net

Соцмережа недоступна для користувачів в різних країнах світу приблизно з 17:00 за московським часом, передає Бі-бі-сі.

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Мобільний додаток "ВКонтакте" також не оновлюється.

Останній раз збій в роботі "ВКонтакте" стався 31 липня.

Тоді повідомлялося, що причиною неполадок став комутатор.

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