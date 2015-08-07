Астрономи виявили найвіддаленішу від Землі галактику

Про це оворится в прес-релізі обсерваторії Кека на Гаваях (США), опублікованому в четвер, передає ТАСС.

Галактика EGSY8p7 знаходиться на відстані 13,1 мільярда світлових років від нас, і ми "бачимо" її такою, якою вона була всього 585 мільйонів років після Великого вибуху. Вчені використовували інфрачервоний спектрометр MOSFIRE і визначили вік галактики, зареєструвавши так звану лінію Лайман-альфа в її спектрі.

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"Ми постійно спостерігаємо лінію Лайман-альфа в спектрах прилеглих об'єктів, вона є одним з найбільш надійних показників формування зірок. Але по мірі того, як ми рухаємося вглиб Всесвіту і, відповідно, спостерігаємо її на більш ранніх стадіях, простір між галактиками виявляється заповнений великою кількістю водневих хмар, які поглинають цей сигнал", - сказав один з авторів дослідження Аді Цитрин (Adi Zitrin) з Каліфорнійського технологічного інституту, чиї слова наводяться в прес-релізі.

У цих дослідженнях ученим цікаво не тільки саме по собі виявлення нової самої далекої галактики, але і той факт, що їм вдалося зареєструвати лінію Лайман-альфа в її спектрі.

Згідно з теоретичними розрахунками, Всесвіт був непрозорий для такого випромінювання перші 400 мільйонів років через те, що його заповнював нейтральний водень. Потім поступово, по мірі появи перших галактик випромінювання зірок стало розщеплювати нейтральний водень на протони й електрони. Вчені припускають, що цей процес відбувався поступово: галактики, що формуються, перетворювали водень навколо себе в іонізовану плазму, іонізовані ділянки розширювалися і накладалися один на одного.

Реєстрація лінії Лайман-альфа від галактики EGSY8p7 дозволяє вченим говорити про те, що навколо деяких галактик водень іонізувався раніше, ніж довкола інших. Можливо, через те, що іонізуюче випромінювання зірок у таких галактиках було особливо сильним.

Стаття з результатами дослідження прийнята до публікації в журналі Astrophysical Journal Letters.

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Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики виявили найяскравішу галактику, коли-небудь побачену ними у Всесвіті. Вона випромінює світла в 300 трильйонів разів більше, ніж Сонце.

Галактика WISE J224607.57-052635.0 знаходиться на відстані 12,5 мільярдів світлових років від Землі. Її яскравість, як вважають вчені, обумовлена наявністю в центрі галактики надмасивної чорної діри, яка притягує до себе матерію і формує з неї аккреційний диск.