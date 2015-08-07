У Всесвіті знайшли гігантську структуру галактик, яка суперечить теоретичним моделям

Вчені зі США та Угорщини виявили у Всесвіті гігантську структуру з 9 гравітаційно зв'язаних галактик, яка суперечить наявним теоретичним моделям, передає ZN.UA з посиланням на Naked Science.

Наприклад, наша галактика Чумацький шлях входить у так звану Місцеву групу галактик (загалом у ній понад 50 галактик), розміри якої досягають у поперечнику мегапарсека – близько 3 млн світлових років. А нещодавно знайдена астрономами структура з дев'яти галактик приблизно в тисячі разів більша від нашої Місцевої групи.

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Фактично ця структура з 9 галактик більша від теоретичного максимуму в 1,2 млрд світлових років, який встановлюють наявні математичні моделі.

"Якщо ми ніде не помилилися, така структура суперечить сучасним моделям. Було великою несподіванкою знайти щось настільки величезне, і ми досі не розуміємо, як воно могло з'явитися на світ", - говорять самі вчені.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики знайшли у відносно невеликій галактиці, що існувала на зорі життя Всесвіту, унікальну надмасивну чорну діру з аномально високою масою, що змусила вчених засумніватися у всіх сучасних теоріях про життя галактик.