Тест Тюрінга виявився "не по зубах" штучному інтелекту

Чатбот на ім'я Роуз став переможцем щорічного змагання в сфері штучного інтелектув Британії - премії Лебнера, яка проходила в особняку Блетчлі-Парк в графстві Бакінгемшир в центрі Англії, повідомляє ВВС.

В ході конкурсу комп'ютерів потрібно пройти тест Тьюринга, тобто переконати людину, що вона спілкується з іншою людиною, а не комп'ютером. Жоден комп'ютер не зміг пройти цей тест, але чатбот Роуз виявився найпереконливішим з усіх.

Тим не менш, розробник чатбота Брюс Вілкокс не отримає основного призу в 100 тисяч доларів. Призовий фонд, призначений тому, чия розробка успішно пройде тест Тюрінга, залишається недоторканним з 1991 року.

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Тест Тюрінга був розроблений британським математиком Аланом Тюрінгом, які працювали в Урядовій школі кодів і шифрів в Блетчлі-парку в часи Другої світової війни. Тьюрінг розробив теоретичну базу для машини Bombe, використаної для злому німецької шифрувальної машини "Енігма".