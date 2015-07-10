Google задіє штучний інтелект в боротьбі зі спамом

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії, передає Lenta.ru. Поштовий сервіс Gmail тепер використовує штучні нейронні мережі, елемент системи штучного інтелекту, щоб виявляти і блокувати листи, які мімікрують під повідомлення від довірених контактів користувача. "Розумні" спам-фільтри можуть розпізнати, чи дійсно їх відправив той, чиє ім'я вказано в якості відправника. Google передбачає, що це буде сприяти зниженню ризику фішингу поштових акаунтів.

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Використання технологій машинного навчання означає, що Gmail зуміє розпізнати звички кожного користувача: якщо ви відкриваєте і читаєте щоденні або щотижневі новинні розсилки, поштовий сервіс ні за що не відправить їх в корзину. Якщо ж ви ніколи не відкриваєте розсилки, нові фільтри запропонують вам перемістити їх у спам, навіть якщо ніякої потеннциальної загрози для безпеки зміст цих листів не являє.

Штучний інтелект і машинне навчання застосовуються для виконання таких завдань, як розпізнавання людської мови гаджетами, комп'ютерний зір, управління автомобілями-безпілотниками. Штучні нейронні мережі вимагають значного обсягу обчислювальних потужностей, тому найчастіше обмежуються від 1 до 10 млн нейронних зв'язків. Інженери Google припустили, що якщо збільшити число зв'язків, то можна отримати більш точні результати. В результаті на базі потужностей своїх центрів обробки даних Google збільшив число зв'язків до 1 млрд.

Інженери компанії відзначають, що наскільки б розвиненими не були технології машинного навчання або розробки в галузі штучного інтелекту, вони все одно серйозно поступаються можливостям людського мозку. Останні дослідження говорять про те, що мозок дорослої людини містить близько 100 трлн нейронних зв'язків.

Поштовий сервіс Gmail налічує 900 млн активних користувачів по всьому світу. У червні Google додала в нього опцію скасування відправки електронних листів.