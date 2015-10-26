"Яндекс" створює інформагентство, новини в якому будуть писати роботи

Про це повідомила керівник проекту "Яндекс для медіа" Марія Петрова, пишуть "Ведомости".

Читайте такожСтрес передається по спадковості - результат дослідження

Спеціальна стрічка для ЗМІ почне працювати в листопаді. За словами Марії Петрової, повідомлення будуть готувати не журналісти, а автоматичні алгоритми "Яндекса" на основі моніторингу та аналізу даних.

Спочатку, каже Петрова, агентство буде надавати інформацію про ситуацію на дорогах, погоду, а також виділяти теми і події, інтерес до яких в пошуку різко зростає. Надалі список тем, по яких роботи будуть писати новини, розшириться, обіцяє вона.

Проект буде транслювати інформацію в режимі реального часу і в різних форматах: для телеканалів це будуть графіки, для радіостанцій – спеціальний інтерфейс із текстами, для інформагенцій, газет, журналів і сайтів – стрічка новин. Підписка буде безкоштовною, зазначила Петрова.

В "Яндексі" відзначили, що такий сервіс вже надають кільком редакціям, в тому числі "Інтерфаксу".

Виконавчий директор Служби фінансово-економічної інформації "Інтерфаксу" Юрій Погорілий підтвердив: агентство декілька років отримує інформацію "Яндекса" про пробки, яку роблять роботи, та включає її в свої стрічки для передплатників. Хоча у самого "Інтерфаксу" є дочірнє агентство "Фінмаркет", яке вже 10 років пише новини з допомогою роботів, зауважує він.