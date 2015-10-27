NASA опублікувало архів зроблених станцією Dawn знімків Церери

Про це повідомляється на сайті Планетарного суспільства, передає Лента.ру.

На кількох тисячах знімках, представлених NASA, поверхня Церери відрізняється колірною одноманітністю (переважає сірий колір), крім білих плям в районі кратера Оккатор, які мають сині тони. Вчені вважають, що плями являють собою соляні вулкани, а не крижані, як вважалося раніше.

Перше кольорове зображення Церери отримано монтуванням знімків, зроблених станцією Dawn 4 травня 2015 року. Людські очі сприймали б карликову планету такою, якою вона зображена в лівому верхньому кутку.

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Для інших зображень використовувалися червоний, зелений і синій фільтри, щоб виявити особливості рельєфу Церери. Весь каталог знімків об'єднує повнокольорові фотографії Церери, отримані в період з лютого до травня 2015 року.

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