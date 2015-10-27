На МКС знайшли збудники дифтерії та корости, здоров'я космонавтів може опинитися в небезпеці

Про це повідомляється в журналі Microbiome, пише Лента.ру.

Відзначається, що НАСА та інші космічні агентства ведуть моніторинг мікробного середовища МКС вже 15 років, збираючи зразки пилу з вентиляційних отворів і поверхонь станції, і потім вирощують мікроорганізми з цих зразків в лабораторіях. Однак у методу є істотний недолік: далеко не всі види бактерій та грибів легко розмножуються в лабораторних умовах.

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«Домагаючись більшої репрезентативності свого огляду, американські вчені взяли на озброєння технологію секвенування ДНК, склавши опис усіх мікроорганізмів на МКС. Вони працювали з двома зразками. Проби з повітряного фільтра пилозбірника, який не міняли 40 місяців, допомогли визначити, які бактерії живуть в очищеному повітрі станції. Другу порцію взяли з мішка пилососа — це мікроорганізми з поверхонь МКС», - пише видання.

Так, аналіз ДНК показав, що більшість бактерій з МКС пов'язані з шкірою людини — це тип актинобактерій. До складу цього типу входять бактерії роду Corynebacterium та Propionibacterium (збудники дифтерії і корости), представників яких також виявили на МКС.

Вчені підозрюють, що ці мікроорганізми теоретично можуть представляти небезпеку для здоров'я космонавтів. Однак їх вірулентність (здатність викликати хвороби) далеко не очевидна. «Одна-дві клітини можуть бути вірулентними, але цього недостатньо, щоб заразити людину», — заявив керівник дослідження Кастурі Венкатесваран з Лабораторії реактивного прискорення НАСА.

За даними видання, проведене дослідження представило вичерпний список всіх мікроорганізмів на МКС. Надалі потрібно підрахувати їх точну кількість і ступінь небезпеки для космонавтів.

Як відомо, щоб знизити ймовірність попадання мікробів з Землі на МКС, всі вантажі проходять через спеціальні безмікробні кімнати, обладнані потужними системами фільтрації повітря і постійно проходять дезінфекцію. Проте на самій станції кілька місяців живуть люди — разом з усіма своїми мікробами. Вони займаються фізичними вправами, розчісують волосся, їдять і в ході цих процесів постійно скидають клітини шкіри, бактерії з яких і заражають середовище МКС.