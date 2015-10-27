Оновлення до iOS 9.1 може призвести до вимкнення будильника

Гаджет оновиться в автоматичному режимі - достатньо просто підключити його до Wi-Fi і зарядного пристрою. Однак, як відзначають користувачі, нова функція не завжди працює стабільно. Зокрема, при "нічному" оновленні до iOS 9.1 пропадають всі установки будильника, передає 4pda.ru.

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Судячи з кількості неприємних відгуків, з нею зіткнулися багато користувачів. Звичайно, говорити про те, що кожне "нічне" оновлення до останньої версії iOS призводить до проблем, не можна, але ймовірність цього досить велика.

Поки компанія Apple ніяк не відреагувала на наявність проблеми. Тому зараз користувачам краще встановлювати оновлення iOS 9.1 в ручному режимі, що дозволить уникнути описаних вище проблем.