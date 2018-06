Apple опублікувала список постраждалих унаслідок кібератаки додатків

Компанія Apple опублікувала список з 25 популярних додатків, які зазнали атаки шкідливої програми під назвою XcodeGhost, передає DT.UA з посиланням на 9to5mac.

Внаслідок зараження додатки викрадали персональні дані користувачів iOS-пристроїв.

Згідно зі списком Apple, були заражені: 58 Classified; Angry Birds 2; Baidu Music; Battle of Freedom; Call Me MT 2; CarrotFantasy; CarrotFantasy 2; China Unicom Customer Service; Dark Dawn; DiDi Taxi; DuoDuo Ringtone; Encounter; Flush; Flush HD; Foreign Harbor; Gaode Map; Heroes of Order&Chaos; Himalaya FM; I Like Being With You; let's Cook; Miraculous Warmth; NetEase Music; One Piece; Railroad 12306; WeChat.

Разом з тим, у китайської компанії в галузі кібербезпеки КQihoo360 Technology Co. заявили, що були заражені 344 програми.

Раніше УНІАН повідомляв, що 21 вересня магазин додатків App Store зазнав першої великомасштабної кібератаки. Хакери запустили в магазин вірус, заразивши тим самим сотні легальних додатків.