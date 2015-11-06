Фінляндія стане першою країною, яка випустить власний набір Emoji-смайлів

Фінляндія стане першою країною, яка випустить власний набір тематичних Emoji-смайлів. Вони покликані показати світу загадковість і сильні сторони фінів. Набір буде включати в себе 30 піктограм, три з яких вже показали громадськості: "Незламний", "Сауна" і "Фанат хеві-метал", передає Finland.fi.

"Сподіваємося, що вони (Emoji-смайли - Ред.) будуть відкривати не тільки наші дивацтва, але і наші сильні сторони", - заявляє Петра Теман, директор громадської дипломатії в Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

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Стікер "Незламний" - легендарний Nokia 3310, який є одним з найбільш продаваних мобільних телефонів усіх часів. Телефон був розроблений у Фінляндії і відомий своєю міцністю. На стікері "Сауна" зображені люди в лазні, а маленький "Фанат хеві-метала" живе в кожному фінні, як зазначає ЗМІ.

Всі стікери будуть опубліковані разом з різдвяним календарем. Він стане доступний для завантаження на сайті xmas.finland.fi, а також облікових порталу в соцмережах з 1 грудня.