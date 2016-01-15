Кілька людей постраждали внаслідок випробування ліків у Франції
19:30, 15 січня 2016Наука та IT
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Кілька людей госпіталізовані в критичному стані і один впав у кому після клінічних випробувань нових ліків у Франції.
Прокуратура Франції заявила про початок розслідування / dsnews.ua
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, передає Бі-бі-сі. За словами глави відомства Марісоль Турен, інцидент стався в одній з приватних лабораторій у місті Ренн на північному заході країни.
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Прокуратура Франції заявила про початок розслідування.
Повідомляється, що випробування були терміново припинені, а всі учасники-добровольці відкликані. Назва ліків не повідомляється, але за непідтвердженою інформацією, це болезаспокійливий засіб на основі коноплі.
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