Кілька людей постраждали внаслідок випробування ліків у Франції

19:30, 15 січня 2016
Наука та IT
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Кілька людей госпіталізовані в критичному стані і один впав у кому після клінічних випробувань нових ліків у Франції.

www.dsnews.ua

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, передає Бі-бі-сі. За словами глави відомства Марісоль Турен, інцидент стався в одній з приватних лабораторій у місті Ренн на північному заході країни.

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Прокуратура Франції заявила про початок розслідування.

Повідомляється, що випробування були терміново припинені, а всі учасники-добровольці відкликані. Назва ліків не повідомляється, але за непідтвердженою інформацією, це болезаспокійливий засіб на основі коноплі.

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