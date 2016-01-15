Кілька людей постраждали внаслідок випробування ліків у Франції

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, передає Бі-бі-сі. За словами глави відомства Марісоль Турен, інцидент стався в одній з приватних лабораторій у місті Ренн на північному заході країни.

Читайте такожВ Японії успішно випробували таблетку, здатну вилікувати грип за день

Прокуратура Франції заявила про початок розслідування.

Повідомляється, що випробування були терміново припинені, а всі учасники-добровольці відкликані. Назва ліків не повідомляється, але за непідтвердженою інформацією, це болезаспокійливий засіб на основі коноплі.