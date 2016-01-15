Україна піднялася на 17 позицій у рейтингу аутсорсингової привабливості, зайнявши 24-те місце

Україна за 2015 рік піднялася на 24-те місце з 41-го в глобальному рейтингу аутсорсингової привабливості, повідомила прес-служба асоціації «Інформаційні технології України» з посиланням на звіт міжнародної консалтингової компанії A.T. Kearney.

«Україна піднялася на 17 позицій у глобальному рейтингу аутсорсингової привабливості (Global Location Services Index, GSLI), з 41-го в 2014 році на 24-те місце в 2016 році», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба асоціації, 55 країн, що ввійшли до рейтингу, оцінювалися за такими критеріями: фінансова привабливість, навички фахівців і доступність робочої сили, а також бізнес-середовище.

«Україна піднялася за рахунок значного поліпшення позицій нашої країни в показнику компенсаційних витрат. Також підвищилася конкурентоспроможність країни за показниками податкових та адміністративних витрат», - уточнила прес-служба асоціації.

Згідно з прес-релізом, збільшення політичних ризиків в Україні, які також впливають на позицію країни у рейтингу, було частково компенсовано за рахунок впровадження урядом реформ, які підвищили конкурентоспроможність країни.

Довідка УНІАН. Асоціація «Інформаційні технології України» створена у квітні 2004 року провідними українськими розробниками програмного забезпечення Miratech, SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft, SoftServe. На сьогодні асоціація представляє інтереси близько 30 українських IT-компаній.

Компанія A. T. Kearney, один з лідерів у сфері стратегічного консалтингу, заснована в Чикаго в 1926 році. Зараз представництва компанії розташовані в 35 країнах Європи, Америки та Азії.

A. T. Kearney надає спектр консалтингових послуг, включаючи розробку корпоративних стратегій, оптимізацію організаційних структур, підвищення ефективності продажів, розробку нових продуктів, розробку стратегії виходу на нові ринки, впровадження систем управлінської звітності, реалізацію програм щодо скорочення витрат і реструктуризації.