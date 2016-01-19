Історики розробили інтерактивну мапу змін кордонів держав за останні 5000 років

Інтерактивна політична карта світу World History Atlas & Timelines Since 3000 ВС дозволяє простежити, як виглядали кордони держав у різні роки. Про це пише BirdInFlight.

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Щоб побачити, як виглядали кордони держав 100, 200 або 800 років тому, користувачеві досить ввести в рядку пошуку зацікавив рік, після чого карта буде відображатися в актуальному на той момент вигляді.

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Карту створили фахівці компанії GeaCron, яка займається дослідженнями в галузі історії.