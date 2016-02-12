Знайдено спосіб перетворити iPhone в "цеглину" зміною дати в налаштуваннях

Відповідна інструкція опублікована на Reddit.

Якщо вручну поміняти дату на 1 січня 1970 року і перезавантажити iPhone, то він зависає під час відображення логотипу і більше не включається. З такою проблемою стикаються всі iPhone, що працюють на процесорах A7 і новіше. Версія iOS при цьому не має значення.

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Як повідомляє Лента.ру, відновити смартфон за допомогою перезавантаження клавішами Home+Power не вийде. Вирішити проблему допомагає тільки ручне від'єднання акумулятора, яке роблять в професійному сервісі.

Один з користувачів Reddit зазначив, що після розрядки акумулятора і подальшої зарядки смартфон успішно включився і продовжив нормально функціонувати.

На початку лютого власники iPhone почали масово скаржитися на «помилку 53» — відключення відремонтованих в неофіційних сервісних центрах iPhone після оновлення iOS 9. Причиною виявилася заміна власниками сканера відбитків пальців Touch ID. Apple пояснила блокування заходами безпеки. У компанії підкреслили, що сенсор Touch ID збирає відбитки пальців власника смартфона, який може опинитися в третіх руках.