Європа відмовляється від стаціонарних телефонів

Домогосподарства країн-членів Європейського Союзу все більше відмовляються від використання фіксованого зв’язку, переходячи на мобільний зв’язок та Інтернет-телефонію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування, представлені 27 червня Єврокомісією.

Згідно з результатами опитування, на сьогодні 24% домогосподарств використовують виключно мобільний зв’язок, при цьому, в нових країнах-членах, в середньому 39% домогосподарств використовують виключно мобільний зв’язок, в старих – 20%. Виключення становлять Фінляндія (61%) та Португалія (48%).

22% домогосподарств використовують для здійснення дзвінків Інтернет, при цьому найбільше – в Латвії (58%), Литві (51%), Чехії (50%), Польщі (49%) та Болгарії (46%).

Згідно з результатами дослідження, на сьогодні 49% домогосподарств мають доступ до мережі Інтернет, при цьому 36% - мають широкополосне підключення до мережі Інтернет. З тих, хто користується послугами Інтернет, 59% мають доступ по лініях ADSL.

Дослідження також продемонструвало зниження інтересу до публічних телефонів-автоматів. На сьогодні в Європі ними користуються лише 22% домогосподарств, при цьому дещо вищий показник (майже третина опитаних) – в Австрії та Іспанії.

Загалом в ході опитування було опитано 27 тис. домогосподарств в усіх країнах-членах ЄС. Опитування було проведено в листопаді-грудні 2007 року.