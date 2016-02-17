Через нову комп'ютерну вразливість можуть постраждати тисячі пристроїв - ЗМІ

Проблему описали у своєму блозі експерти Google, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поки неясно, наскільки серйозною є загроза. Деякі експерти вважають, що вона може призвести до катастрофи. Частина з них переконана, що з загрозою можна буде впоратися.

Зловмисники можуть за допомогою повсюдно використовуваного комп'ютерного коду отримати контроль над пристроями користувачів. Проблему виявили в glibc - це відкрита база різних кодів, які використовуються в пристроях, що підключаються до інтернету.

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Зазначається, що цей же код лежить в основі багатьох мов програмування, наприклад, PHP або Python. Це створює потенційну загрозу для цілого ряду сайтів і сервісів - хакери можуть зламати значну частину світових віртуальних систем або отримати контроль над ними.

Інженери Google спільно з фахівцями з безпеки з Red Hat розробили програмне забезпечення, здатне вирішити проблему.

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Проблема в тому, що точно невідомо, скільки систем і пристроїв використовують цей код, а отже, схильні до загрози.

В зоні безпеки знаходяться пристрої на базі Android, які не використовують цю бібліотеку. Також поза зоною ризику знаходяться операційні системи Windows і OS X.