Причина аварії ракети-носія ”Дніпро” встановлена

Причину аварії ракети-носія "Дніпро" встановлено. Фахівці розпочали її усунення з технологічного ланцюжка виробництва ракет в українському КБ "Південне". Про це РІА “Новости” заявив прес-секретар Роскосмосу Ігор Панарін.

"Причина аварії ракети-носія встановлена, але офіційно буде оголошена наприкінці тижня. Оскільки причина зрозуміла, і з метою недопущення її повторення фахівці розпочали її усунення з технологічного ланцюжка виробництва компонентів для ракет цього типу в Дніпропетровському КБ "Південне", - сказав він.

РІА "Новости"