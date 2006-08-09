Причина аварії ракети-носія ”Дніпро” встановлена
18:02, 09 серпня 2006Наука та IT
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Представник Роскосмосу назвав КБ "Південне", але не звинуватив
Причину аварії ракети-носія "Дніпро" встановлено. Фахівці розпочали її усунення з технологічного ланцюжка виробництва ракет в українському КБ "Південне". Про це РІА “Новости” заявив прес-секретар Роскосмосу Ігор Панарін.
"Причина аварії ракети-носія встановлена, але офіційно буде оголошена наприкінці тижня. Оскільки причина зрозуміла, і з метою недопущення її повторення фахівці розпочали її усунення з технологічного ланцюжка виробництва компонентів для ракет цього типу в Дніпропетровському КБ "Південне", - сказав він.
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