Швейцарські вчені навчилися створювати штучні молекули

За словами дослідників, нова технологія дозволить створювати мікророботів, здатних лікувати ракові пухлини, або інші пристрої. Робота опублікована в журналі Science Advances.

Розмір штучних молекул, що складаються зі сферичних модулів, більший, ніж у звичайних молекул, проте за людськими мірками залишається крихітним і складає порядку декількох мікрометрів, пише Lenta.ru.

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Самі сфери складаються з кремнієвих або полімерних матеріалів і можуть володіти різними фізичними властивостями, наприклад, електричною провідністю або магнетизмом. З'єднуючи такі кульки один з одним, дослідники отримують мікрооб'єкти з бажаною геометрією, структурою і іншими особливостями, які дозволяють часткам по-різному реагувати на умови середовища. Штучним молекулам можна надавати форму паличок, трикутників або складних тривимірних об'єктів.

Щоб отримати мікрооб'єкти, вчені скористалися спеціальними формами з заглибленнями різних розмірів. З допомогою них дослідники створювали крихітні сфери, які потім сплавляють в єдину структуру короткочасним нагріванням. Сам процес виготовлення відрізнявся від звичайного 3D друку тим, що для останнього застосовується одноманітний матеріал, а одержувані об'єкти мають рівномірну структуру.

У майбутньому на базі штучних молекул вчені планують побудувати саморушні пристрої зі складною геометрією і хімічним складом, які приводяться в рух магнітними полями. Такі мікрооб'єкти можуть застосовуватися в медичних дослідженнях в якості переносників лікарських та хіміотерапевтичних препаратів. Також інженери займуться створенням молекул, які зможуть взаємодіяти один з одним і об'єднуватися в суперструктури, здатні взаємодіяти зі світлом. Такі пристрої могли б успішно застосовуватися в фотоніці.

Фотоніка – галузь науки, яка займається створенням систем, в яких в якості переносника сигналу використовується світлове випромінювання.