NASA представило відео появи потокових арок на Сонці

Відповідне відео було опубліковано на сайті NASA.

Дані магнітні арки складаються з сонячної речовини, що виступає над поверхнею сонця.

В той час, як частина сонячної речовини осіла назад, при розпаді арки речовина також була викинута в космос.

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Даний процес був знятий в ультрафіолеті, який невидимий для людського ока, і був пофарбований в золотистий колір для полегшення перегляду.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало зображення гігантської трансформації стрілки на поверхні Сонця.