NASA представило відео появи потокових арок на Сонці
01:19, 04 травня 2016Наука та IT
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Обсерваторія сонячної динаміки представила відео появи на Сонці потокових арок, що витягуються.
Процес утворення арок був знятий в ультрафіолеті / NASA/SDO
Відповідне відео було опубліковано на сайті NASA.
Дані магнітні арки складаються з сонячної речовини, що виступає над поверхнею сонця.
В той час, як частина сонячної речовини осіла назад, при розпаді арки речовина також була викинута в космос.
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Даний процес був знятий в ультрафіолеті, який невидимий для людського ока, і був пофарбований в золотистий колір для полегшення перегляду.
Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало зображення гігантської трансформації стрілки на поверхні Сонця.
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