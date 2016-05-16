Вчені визначили дату падіння гігантського астероїда на древню Землю

На північному заході Австралії геофізики виявили сферули (невеликі кульки), що утворилися при ударі астероїда об землю. Такі ж сферули знайшли в донних відкладеннях віком 3,46 млрд років, пише Lenta.ru. На думку вчених, астероїд повинен був становити від 20 до 30 км в діаметрі і залишити кратер шириною в кілька сотень кілометрів. "Такий удар людство ніколи не бачило. Від нього по океану пішли гігантські цунамі, були зрушення гірських порід і витік магми", - розповів автор дослідження Ендрю Гліксон.

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При цьому точне місце удару астероїда залишається невідомим. Всі кратери тієї епохи давно "стерті" вулканічною і тектонічною активністю. Про удари вченим вдалося дізнатися завдяки виявленню сферул в шарі донних відкладень між двома вулканічними шарами, що дозволило здійснити точне датування.

В ту епоху (3,8-3,9 млрд років тому) десятки астероїдів, що впали на поверхню Місяця - саме через них виникли численні кратери. Вчені сподіваються виявити сліди аналогічних ударів і на Землі - їх були сотні, вважають геофізики.