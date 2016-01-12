У NASA створено відділ по координації планетарної оборони від астероїдів та інших загроз

Офіційна його назва - Відділ по координації планетарної оборони (Planetary Defense Coordination Office), передає ТАСС.

Саме рішення про створення даного відділу було прийнято ще минулого тижня. У NASA його пов'язують, зокрема, з уроками, які виходять із досвіду падіння метеорита в Челябінській області Росії в лютому 2013 року.

Організаційно новий відділ по обороні планети буде входити до складу управління планетарних наук та головного управління наукової місії NASA у Вашингтоні. Головним спеціалістом по обороні планети (Planetary Defense Officer) призначений Ліндлі Джонсон, який раніше очолював програму NASA по стеженню за навколоземними об'єктами.

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У завдання відділу входитиме виявлення астероїдів та інших об'єктів, що загрожують зіткненням із Землею, а також підготовка до прийняття заходів, необхідних для відбиття подібних загроз. Крім того, нова структура займатиметься координацією таких планів, насамперед, з Агентством з надзвичайних ситуацій (FEMA) і Пентагоном. За повідомленнями ЗМІ, для захисту від астероїдів не виключається використання спрямованих ядерних вибухів.

"Виявлення і відстеження астероїдів і захист від них нашої планети - це завдання, до яких NASA, наші міжвідомчі партнери (в США) і міжнародне співтовариство ставляться дуже серйозно, - вважає помічник директора NASA Джон Грансфелд. За його твердженням, "хоча в даний момент загрози зіткнення, про яких би нам було відомо, відсутні, челябінська "вогняна супер-куля" 2013 року і нещодавнє близьке наближення астероїда Halloween нагадують нам про те, що необхідно зберігати пильність і уважно стежити за небом".

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За даними NASA, в даний час фахівцям відомо більш ніж 13,5 тисяч навколоземних "об'єктів усіх розмірів". Понад 95% з них виявлені з 1998 року. Щорічно перелік поповнюють ще близько 1,5 тисячі об'єктів.