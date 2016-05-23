Біотехнологи почали експеримент по регенерації мозку померлих людей

Американська біотехнологічна компанія Bioquark Inc та індійська Revita Life Sciences отримали дозвіл від урядів обох країн, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Для цього будуть відібрані 20 осіб з діагностованою смертю мозку і життєдіяльність організму підтримується штучно.

В їх мозок будуть вводитися стовбурові клітини і нейропептиди, а також використовуватися транскраніальна лазерна терапія та електронейростимуляція верхніх кінцівок - методи, які вже довели свою ефективність у випадку з пацієнтами, які перебувають в комі.

Читайте такожПоділ мозку на "логічну" і "емоційну" півкулі виявився міфомПісля завершення курсу пацієнти будуть продовжувати перебувати під наглядом протягом декількох місяців.

Як сказав в інтерв'ю британській пресі виконавчий директор Bioquark Inc. професор Айра Пастор, це перше подібне починання, і наступний щабель в розумінні того, що ми називаємо смертю.

Вчені сподіваються за допомогою цього дослідження отримати спосіб боротися з такими явищами як кома, вегетативний стан, а також дегенеративні захворювання центральної нервової системи, такі як синдроми Альцгеймера і Паркінсона.

Лікарі констатують смерть мозку, коли у людини перестає реєструватися електрична мозкова діяльність і зупиняється дихання. Управління життєво важливими функціями тіла, здійснюване мозком, зупиняється, і при відсутності постійної підтримки ззовні настає біологічна смерть.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Пентагон розробив імплантати для керування технікою силою думки.