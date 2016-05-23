Біотехнологи почали експеримент по регенерації мозку померлих людей

10:58, 23 травня 2016
Наука та IT
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Вчені з США та Індії почали дослідження можливостей регенерації мозку померлих людей.

Фото voxel123 via flickr.com

Американська біотехнологічна компанія Bioquark Inc та індійська Revita Life Sciences отримали дозвіл від урядів обох країн, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Для цього будуть відібрані 20 осіб з діагностованою смертю мозку і життєдіяльність організму підтримується штучно.

В їх мозок будуть вводитися стовбурові клітини і нейропептиди, а також використовуватися транскраніальна лазерна терапія та електронейростимуляція верхніх кінцівок - методи, які вже довели свою ефективність у випадку з пацієнтами, які перебувають в комі.

Читайте такожПоділ мозку на "логічну" і "емоційну" півкулі виявився міфомПісля завершення курсу пацієнти будуть продовжувати перебувати під наглядом протягом декількох місяців.

Як сказав в інтерв'ю британській пресі виконавчий директор Bioquark Inc. професор Айра Пастор, це перше подібне починання, і наступний щабель в розумінні того, що ми називаємо смертю.

Вчені сподіваються за допомогою цього дослідження отримати спосіб боротися з такими явищами як кома, вегетативний стан, а також дегенеративні захворювання центральної нервової системи, такі як синдроми Альцгеймера і Паркінсона.

Лікарі констатують смерть мозку, коли у людини перестає реєструватися електрична мозкова діяльність і зупиняється дихання. Управління життєво важливими функціями тіла, здійснюване мозком, зупиняється, і при відсутності постійної підтримки ззовні настає біологічна смерть.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Пентагон розробив імплантати для керування технікою силою думки.

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