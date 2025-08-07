Зокрема, розглядаються варіанти проведення двох двосторонніх форматів і одного тристороннього.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розгляд різних потенційних форматів для зустрічей на рівні лідерів з метою завершення війни, розпочатої Росією. Про це глава держави повідомив за підсумками розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна - невід’ємна частина Європи. Ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що скоординував позиції з Німеччиною. Зеленський і Мерц домовилися ще раз переговорити.

Разом з тим, безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів - Україна та вся Європа, Сполучені Штати.

"Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!", - наголосив Зеленський.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський назвав три кроки до закінчення війни. Йдеться про припинення здійснення Росією вбивств, проведення зустрічі на рівні лідерів для довготривалого миру і утвердження довготривалої безпеки для України.

За даними видання The New York Times, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним особисто наступного тижня. Одразу після того Трамп хотів би також провести тристоронні переговори з Путіним і Зеленським.

У Кремлі заявили, що Росія та Сполучені Штати вже почали підготовку до проведення зустрічі Трампа та Путіна. Крім того, спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час свого візиту до Москви зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського, але "Москва це залишила без коментарів".

