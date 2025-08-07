Також буде спрощено і оформлення заявок на проживання в Польщі.

Польський уряд ухвалив проект закону, який передбачає низку поправок до чинного міграційного законодавства країни. Він спрощує деякі процедури, в тому числі і депортації, пише InPoland.

Зокрема пропонується оптимізувати процедури перевірки документів, які подають іноземці при оформленні дозволів на тимчасове та постійне проживання. Одна з причин змін – прагнення обмежити зловживання з боку нечесних посередників.

Так, подавати заяви в електронному вигляді можна буде через електронну систему Moduł Obsługi Spraw – MOS II. Це не тільки усуне зловживання посередників, але також спростить виявлення фіктивних заявок та скоротить тривалість усієї процедури за рахунок покращення обміну інформацією між залученими державними органами Польщі.

Наразі передбачається, що українці, яким у Польщі надано тимчасовий захист, зможуть подавати заяви на тимчасове перебування одразу на 3-річний термін.

Також зміни передбачають більш швидку процедуру інформування іноземців про зобов’язання виїхати з Польщі. Відповідні повідомлення їм надсилатимуть на вказану при реєстрації адресу електронної пошти, і після відправки такого повідомлення воно вважатиметься таким, що було доставлено.

Крім того спрощено правила депортації іноземців з Польщі у ситуації, коли рішення на депортацію видала інша країна ЄС. У таких випадках польська держава не буде ухвалювати своє окреме рішення про депортацію, а одразу видворить особу за межі ЄС.

