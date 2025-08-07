Припинення повітряних атак - це напівзаморозка війни, оскільки Росія все одно не припинить війну по лінії фронту.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в етері "Фабрики новин". "Росія вважає удари по цивільному населенню ключовим інструментом війни. Тобто вони, враховуючи такий колективний психотип, колективну свідомість, колективне его Росії, навряд чи відмовляться від ключового інструменту ведення геноцидальної війни, тому це теоретичний сценарій", - сказав він.

За словами Подоляка, припинення дроново-ракетних ударів - це напівзаморозка війни, тому що Росія не припинить війну по лінії фронту.

"Це очевидно. І більше того, з 14-го року війна не закінчувалась, просто були інші масштаби та інтенсивність бойових дій, але на Донецькому, Луганському напрямках інтенсивність періодично виникала, періодично виникали удари з боку Російської Федерації... Тобто це напівзаморожена складова буде", - пояснив він.

Водночас, на його думку, США навряд чи вийдуть з переговорного процесу.

"Чи можна буде вважати, що Трамп вийде з переговорного процесу, буде вважати, що його миротворча місія вже вдала? Навряд чи… Якщо США погодяться на ті чи інші напівзаморожені конфлікти, це буде означати, що Росія зламала міжнародну систему взаємин, міжнародне право і є домінуючою, тому що формує нові правила", - зауважив Подоляк.

Переговори про закінчення війни

Раніше Подоляк прогнозував, що візит до Москви спецпредставника США Стіва Віткоффа нічого не змінить у російсько-українській війні. Він наголосив, що Путін не відмовився від своїх претензій на Україну і має намір продовжувати агресію.

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа", - пояснив Подоляк.

