До великих міст все частіше почали прилітати дикі лісові голуби. Ці птахи пристосовуються до нових умов міського життя, а деякі навіть перестають мігрувати. Про це розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин у коментарі для "Телеграф".

Він наголосив, що таке явище не називається міграцією птахів, адже вони просто почали пристосовуватися до великих міст.

"Це не зовсім міграція. Міграція - це сезонне переміщення навесні чи взимку, і птахи переміщуються з півночі на південь і навпаки. Але коли почали формуватися великі міста, а це вже давно, тварини та птахи стали пристосовуватися до цих нових умов", - зауважив Костюшин.

За його словами, птахи тепер адаптуються до нового ландшафту, будівель, людей, нових джерел їжі, до прикладу, сміття.

"Дехто перейшов до міст і сформував окремі урбанізовані популяції. Угруповання, що мешкають у місті, розмножуються і навіть перестають влітати на зиму, тому що корм є, немає причини відлітати. Так сталося з голубами", - підкреслив орнітолог.

Водночас він додав, що у цьому випадку не йдеться про міських голубів, оскільки є ще інші голуби, до прикладу, кільчаста горлиця. Вона з'явилася в Україні приблизно 50-60 років тому та стала досить звичайним видом в наших містах.

Костюшин також розповів про такого дикого лісового голуба, а саме припутня. За словами експерта, птах має вже давно осілі популяції в містах західної Європи, тому такого виду голубів там чимало.

