Як саме його збили - не повідомляється.

На півдні України сили протиповітряної оборони збили російський баражуючий боєприпас "Ланцет", який може використовуватись як для розвідувальних, так і для ударних завдань.

Фотографії нейтралізованого дрона-камікадзе опублікували на сторінці 121-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що бійці мобільної вогневої групи знищили один із найнебезпечніших дронів в арсеналі окупантів:

"Його остання модифікація ("Ланцет-3") здатна розганятися під час пікірування до 300 км/год, має дальність польоту до 50 км і несе до 5 кг вибухівки. Кожен знищений російський БПЛА - це врятовані життя українців. Працюємо далі!".

Дрони "Ланцет"

Баражувальний боєприпас виробляється в Росії компанією ZALA AERO, що входить до концерну "Калашников". Дрон був вперше представлений у 2019 році й відтоді зазнав кількох оновлень.

Відео дня

"Ланцет" призначений для точкового знищення техніки, зокрема артилерійських систем, засобів ППО, радарів, РСЗВ і командних пунктів. Він має кілька модифікацій, найвідоміші з яких - Lancet-1 (легка версія) та Lancet-3 (основна бойова версія).

Дрон оснащено камерою для наведення та відеоспостереження в реальному часі, а також навігаційними системами GPS та інерціальною, що дозволяє автономне наведення на ціль.

Вас також можуть зацікавити новини: