Начебто це є умовою, на якій Путін згоден сідати за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп повідомив європейським союзникам, що російський диктатор Володимир Путін відкритий до мирних переговорів, але за умови, що вони передбачатимуть питання "обміну територіями". Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Так, учора Трамп повідомив, що існує "дуже хороший шанс" зустрітися з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським найближчим часом.

За словами кількох обізнаних джерел, під час вчорашньої телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп позитивно висловився щодо можливості припинення вогню в Україні. Він також припустив, що Путін відкритий до початку мирних переговорів за умови, що будуть обговорюватися зокрема питання обміну територіями, повідомили джерела.

Що саме мається на увазі під "обміном територіями", не уточнюється. Однак у цьому контексті Bloomberg нагадує, що раніше Путін заявив претензії на український півострів Крим, а також на східні та південні українські області – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

"Раніше США пропонували визнати Крим російським як частину будь-якої угоди та фактично передати контроль над частинами інших українських регіонів, які окупує Росія. У рамках цих попередніх пропозицій контроль над територіями Запоріжжя та Херсонщини мав бути повернутий Україні", – пишуть автори публікації, нагадуючи про ще весняні пропозиції.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, учора в Москві відбулися переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським диктатором Путіним. Обидві сторони оцінили переговори як успішні.

Після того Трамп наказав своїй команді швиденько організувати зустріч з Путіним та Зеленським. Про відповідні наміри Трамп поінформував європейських союзників США.

Коментуючи переговори Віткоффа і Путіна, а також свою подальшу розмову з Трампом, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню.

