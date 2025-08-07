За словами дипломата, українці наповнюють економіку Польщі.

Коли говорять про зниження рівня підтримки українських біженців у Польщі, то це, швидше за все, йдеться про суспільну допомогу, а не політику держави. Таку думку висловив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю LB Live.

"Польща надала українцям практично рівні права зі своїми громадянами (окрім виборчих). Нині 69 % з 998 тис. зареєстрованих українців у Польщі працюють. І приносять економіці близько 22 млрд євро щороку - це 2,7 % ВВП Польщі", - зауважив він.

За словами посла, ті громадяни, які не працюють, отримують допомогу, проте витрати на них уп'ятеро менші, ніж прибутки від зайнятих громадян.

"Тому Польська держава має скоріше вигоду. Так, є стереотипи, є політичні маніпуляції, але українці не прохачі, а повноцінні учасники економічного життя країни. Водночас важливо не провокувати: не демонструвати надмірного споживання чи розкішного життя, бо це викликає суспільне напруження. Але загалом наші громадяни допомагають польській економіці", - підкреслив Боднар.

Посол додав, що у Польщі було створено українцями 79 тисяч підприємств - від перукарень до заводів і всі вони дають робочі місця, а також наповнюють місцеву економіку.

"Та найголовніше - ми в гостях. А в гостях не висувають вимог, а ведуть діалог. Це завдання і дипломатії, і медіа", - підсумував Боднар.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський нещодавно провів першу розмову з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами глави держави, вони обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями.

"Домовилися про обмін візитами, під час яких обговоримо всі актуальні питання двосторонньої співпраці. Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей", - запевнив Зеленський.

Водночас раніше Василь Боднар розповів, скільки українців збираються повернутися з Польщі після закінчення війни. Він наголосив, що повернення українців з Польщі залежить від створення належних умов і особистого рішення цих українців.

"Якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали не добровільно, а під силою обставин, то 70% з них скажуть, що вони хочуть повертатися", - додав посол.

