До першої трійки потрапили моделі від брендів Oppo, Vivo і Huawei.

Можливості камери – один із ключових чинників при виборі смартфона. Якщо ви високо цінуєте якість знімків, фахівці відомої лабораторії DxOMark оновили рейтинг телефонів з найкращими камерами станом на серпень 2025 року.

Лідируючу сходинку топа DxOMark посідає Oppo Find X8 Ultra, який набрав 169 балів. Збалансована камера з чотирма 50-Мп сенсорами підходить для всіх типів фото і відеозйомки та умов освітлення, чи то на вулиці, чи то в приміщенні. Особливої похвали відзначився портретний режим.

На другому місці опинився Vivo X200 Ultra з результатом 167 балів. Головна причина – надширококутна камера з еквівалентною фокусною відстанню 35 мм. Це рішення може задати новий тренд на ринку, вважають експерти. Замикає трійку Huawei Pura 70 Ultra, який своєю камерою перевершив iPhone 16 Pro Max.

Відео дня

Також фахівці радять придивитися до Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Huawei Mate 60 Pro Plus та Oppo Find X8 Pro, якщо ви шукаєте апарат із найкращими фотоможливостями на ринку.

Окремо варто виділити Google Pixel 8, який посів 23 місце, оснащений всього двома камерами – основною 50 Мп і надширококутною 12 мегапікселів. При стартовій ціні в $699 це найдешевший камерофон у списку.

За чутками, смартфони iPhone 17 Pro отримають великий апгрейд камери. Обидві моделі будуть оснащені вдосконаленою 48-Мп телефото-камерою з 8-кратним оптичним зумом. Також Apple планує додати ще одну кнопку управління камерою і кардинально оновити додаток "Камера".

Тим часом Galaxy S26 Ultra може отримати повністю нову основну камеру. Компанія має намір використовувати 200-мегапіксельний модуль від Sony розміром 1/1.1 замість власного.

Вас також можуть зацікавити новини: