Водночас президент РФ назвав умову для цього.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом в ОАЕ, а також не проти зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він сказав у коментарі російському журналісту.

Водночас президент Росії наголосив, що для таких перемовин мають бути створені відповідні умови, однак до них, за словами Путіна, ще далеко.

Також диктатор зазначив, що його країна має багато друзів, які допомогли б організувати зустріч з Трампом. Однією з таких держав, за словами Путіна, можуть стати Об'єднані Арабські Емірати.

Мирні переговори - останні новини

Раніше президент України заявив, що наразі розглядаються різні формати зустрічі на рівні лідерів для припинення війни. За його словами, йдеться про два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!", - зауважив Зеленський.

Водночас CNN повідомляло, що Дональд Трамп наказав швидко організувати зустрічі з Путіним і Зеленським. Зокрема президент США проінформував кількох європейських лідерів про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського.

"Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими лідерами зазвичай потребують часу для планування, ці чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко", - зазначили журналісти CNN.

