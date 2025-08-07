Компанія просить індійський уряд надати їй танкери.

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, співвласником якої є найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" ("Роснафта"), звернулася за допомогою до міністерства судноплавства Індії для отримання танкерів після санкцій Європейського Союзу, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в індійському уряді.

За даними видання, компанія намагається отримати танкери для того, аби забезпечувати бензином та дизелем власні АЗС.

Співрозмовник журналістів додає, що індійські міністерства судноплавства, нафти і закордонних справ незабаром планують розглянути прохання нафтопереробника. Серед можливих рішень - залучення суден під індійським прапором місцевих компаній для обслуговування приватних нафтопереробних заводів.

Разом з тим, джерело Reuters зазначає, що власники суден посилаються на проблеми, в тому числі з отриманням страхового покриття, для здійснення рейсів для Nayara.

Санкції Євросоюза проти Росії - останні новини

18 липня ЄС схвалив 18-й пакет антиросійських санкцій. За словами верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас, під обмеження, зокрема, потрапив найбільший нафтопереробний завод "Роснафти". Пізніше стало відомо, що блок включив до санкційного списку компанію Nayara Energy, яка майже наполовину належить "Роснафти".

Після потрапляння під обмеження ЄС, частина танкерів відмовлялася брати на борт продукцію з НПЗ Nayara Energy.

Однак 5 серпня стало відомо, що компанії вдалося відновити експорт продукції. Для цього, зокрема, було використано танкер, який потрапив під санкції Великобританії. Хто придбав паливо - невідомо.

