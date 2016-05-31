Кожні шість секунд від пов'язаних із курінням хвороб у світі помирає одна людина - ВООЗ

Про це заявляють експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Очікується, що цей показник зросте до 8 млн. смертей на рік до 2030 року, при цьому 80% жертв хвороб, яким можна запобігти, будуть проживати в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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Куріння є однією з основних причин, яким можна запобігти, розвитку неінфекційних захворювань (НІЗ). У 2012 році НІЗ стали причиною смерті 16 млн осіб віком до 70 років, причому 82% з них проживали в країнах, що розвиваються.

На думку ВООЗ та секретаріату Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, кроки з переходу на просту (стандартизовану) упаковку дозволяють знизити попит на тютюнові вироби і таким чином врятувати життя людей.

Під простоюй упаковкою розуміється обмеження чи заборона на використання логотипів, кольорів, зображень тютюнових марок або пропагандистської інформації на упаковці, за винятком торговельних найменувань та найменувань виробів, зображених стандартним кольором і гарнітурою.

У грудні 2012 року Австралія стала першою країною, яка повністю перейшла на просту упаковку. З 20 травня 2016 року Франція і Велика Британія також почали підготовку до переходу на просту упаковку. Ірландія готується вжити відповідних заходів, інші країни поки що вивчають цю можливість.

«Проста упаковка знижує привабливість тютюнових виробів. Вона вбиває весь гламур тютюну, як тютюн вбиває людей, – сказала генеральний директор ВООЗ Маргарет Чен. - Вона обмежує можливості реклами і просування тютюнових виробів. Вона залишає менше можливостей для розміщення на упаковці та етикетках дезінформації. Крім того, вона підвищує ефективність попереджень про шкоду для здоров`я».

На думку директора Департаменту ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань Дугласа Бетчера, Всесвітній день без тютюну цього року невипадково проходить під гаслом «Готуйтеся до переходу на просту упаковку». Це говорить про напрям загальносвітових зусиль з боротьби із розповсюдженням тютюнових виробів, про набирає сили.

«Проста упаковка стає глобальним явищем, - сказав Бетчер. - У тютюновій промисловості був час підготуватися до переходу на просту упаковку. Тим більш приємно бачити, що все більше країн ігнорують маневри тютюнової індустрії і ставлять на перше місце здоров`я населення, знижуючи попит на тютюнові вироби за рахунок впровадження простої упаковки».

*** Всесвітній день без тютюну відзначається щорічно 31 травня. Проголошений у 1988 році ВООЗ на 42-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров`я.