Хакери зламали акаунти Цукерберга в соцмережах
Акаунти засновника Facebook Марка Цукерберга в соціальних мережах Twitter і Pinterest зламали в неділю.
У своєму в Twitter хакери з групи Ourmine заявили про злам акаунтів мільярдера, а також в Instagram і LinkedIn. Відповідальність за злам взяла на себе група хакерів. Про це пише "Російська служба ВВС".
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Хакери написали, що перевіряють систему безпеки Цукерберга, і запропонували йому зв'язатися з ними.
В "Твіттері" самого Цукерберга, який не оновлювався з 2012 року, з'явилося кілька постів. Зараз вони видалені.
На сторінці Цукерберга в Pinterest з'явився напис "Зламано групою Ourmine".
В "Інстаграмі" Цукерберга слідів зламу не помічено. Instagram належить компанії "Фейсбук". Цукерберг опублікував у мережі всього 30 фотографій.
На думку експертів, злам акаунтів Цукерберга може бути пов'язаний з витоком паролів з мережі LinkedIn, який стався у 2012 році.
Місяць тому стало відомо, що 117 млн паролів і логінів з мережі були продані за 5 біткоінів (близько 2,3 тисяч доларів).