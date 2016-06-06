Хакери зламали акаунти Цукерберга в соцмережах

У своєму в Twitter хакери з групи Ourmine заявили про злам акаунтів мільярдера, а також в Instagram і LinkedIn. Відповідальність за злам взяла на себе група хакерів. Про це пише "Російська служба ВВС".

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Хакери написали, що перевіряють систему безпеки Цукерберга, і запропонували йому зв'язатися з ними.

В "Твіттері" самого Цукерберга, який не оновлювався з 2012 року, з'явилося кілька постів. Зараз вони видалені.

На сторінці Цукерберга в Pinterest з'явився напис "Зламано групою Ourmine".

В "Інстаграмі" Цукерберга слідів зламу не помічено. Instagram належить компанії "Фейсбук". Цукерберг опублікував у мережі всього 30 фотографій.

На думку експертів, злам акаунтів Цукерберга може бути пов'язаний з витоком паролів з мережі LinkedIn, який стався у 2012 році.

Місяць тому стало відомо, що 117 млн паролів і логінів з мережі були продані за 5 біткоінів (близько 2,3 тисяч доларів).