У США запустили ракету з розвідувальним супутником (фото, відео)

Запуск відбувся в 20:51 за київським часом, передає РБК з посиланням на Spaceflight Now.

Трансляцію запуску вела у своєму Тwitter оператор запуску компанія United Launch Alliance (ULA).

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Приблизно через шість хвилин після запуску від ракети відокремилися перший і другий щабель. Через дві хвилини після цього трансляція була припинена через секретність запуску.