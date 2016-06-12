У США запустили ракету з розвідувальним супутником (фото, відео)
04:25, 12 червня 2016Наука та IT
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З космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) стартувала ракета-носій Delta 4 Heavy, яка повинна вивести на орбіту розвідувальний супутник США.
У США запустили ракету / twitter.com/weatherbryan
Запуск відбувся в 20:51 за київським часом, передає РБК з посиланням на Spaceflight Now.
Трансляцію запуску вела у своєму Тwitter оператор запуску компанія United Launch Alliance (ULA).
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Приблизно через шість хвилин після запуску від ракети відокремилися перший і другий щабель. Через дві хвилини після цього трансляція була припинена через секретність запуску.
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