iPhone 7 може отримати дві SIM-карти - ЗМІ

Про це повідомило джерело порталу Engadget, передає Еспресо.

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Джерело опублікувало знімки ймовірних компонентів для нової моделі смартфона. Фотографії, як стверджується, отримані через співробітників китайської ремонтної майстерні Rock Fix.

Крім того, всупереч більшості чуток, в iPhone 7 все-таки буде присутній 3,5-мм роз'єм для навушників.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очікуваний восени смартфон iPhone 7 від Apple вийде в трьох версіях.