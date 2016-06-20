iPhone 7 може отримати дві SIM-карти - ЗМІ
15:21, 20 червня 2016Наука та IT
974 1
Новий iPhone 7 від компанії Apple може отримати другий слот для SIM-карти.
REUTERS
Про це повідомило джерело порталу Engadget, передає Еспресо.
Читайте такожФБР не хоче розповідати Apple, як їм вдалося зламати iPhone - ЗМІ
Джерело опублікувало знімки ймовірних компонентів для нової моделі смартфона. Фотографії, як стверджується, отримані через співробітників китайської ремонтної майстерні Rock Fix.
Крім того, всупереч більшості чуток, в iPhone 7 все-таки буде присутній 3,5-мм роз'єм для навушників.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що очікуваний восени смартфон iPhone 7 від Apple вийде в трьох версіях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter