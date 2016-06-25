NASA виявило найглибший каньйон у Сонячній системі

Він значно глибше і довше за найбільше таке геологічне утворення на Землі — Великий каньйон в США. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт NASA.

У довжину каньйон досягає 700 кілометрів (протяжність Великого каньйону дорівнює 450 кілометрів), а в глибину — дев'яти кілометрів (у п'ять разів більше за структуру на Землі). Розмір скелястого обриву на Хароні можна порівняти з тими, що є на найбільшому місяці Урану — Міранді, де він сягає п'яти кілометрів.

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На представленому NASA знімку показано ділянку геологічного утворення довжиною 300 кілометрів. Зображення отримано 14 липня 2015 році науковим інструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) автоматичної станції New Horizons з відстані 466 тисячі кілометрів від Харона.

Апарат New Horizons 14 липня 2015 року опинився на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. У 2019 році станція досягне планетоїда 2014 MU69, розташованого на відстані 1,6 мільярда кілометрів від планети в поясі Койпера.