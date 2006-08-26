В Ірані відкрився завод з виробництва важкої води

В іранському місті Арак, приблизно за 190 кілометрів на північний захід від Тегерана, відкрився завод з виробництва важкої води, повідомляє «РІА Новости».

В урочистій церемонії відкриття взяв участь президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД.

На цьому заводі планують побудувати ядерний реактор. Плутоній, який є одним із видів побічної продукції реактора, може бути використаний для створення ядерної зброї.

Країни Заходу побоюються, що ядерна програма Ірану, котра, як запевняє Тегеран, є виключно мирною, маскує роботи зі створення ядерної зброї.

31 серпня оголошено ООН датою, після якої Іран має припинити роботи зі збагачення урану.

Представник іранської ядерної галузі повідомив журналістам, які прибули до Арака, що Іран розпочне виробництво важкої води, але не запустить реактор. Він також сказав, що об`єкт не має військового призначення.