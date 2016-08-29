"ВКонтакте" запустить систему грошових переказів між користувачами - ЗМІ
11:29, 29 серпня 2016Наука та IT
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Соцмережа "ВКонтакте" запустить грошові перекази між користувачами до кінця цього року. Функція буде доступна як в веб-версії, так і в мобільних додатках.
REUTERS
Про це розповіли кілька джерел, ознайомлених з планами соцмережі, передають "Известия".
Представники мережі "ВКонтакте" цю інформацію не підтвердили і не спростували.
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Перевести гроші в соцмережі можна буде за допомогою будь-якої банківської карти. Причому для цього не потрібно знати номер картки одержувача — можна буде відправити гроші на ім'я конкретної людини, яка прикріпить картковий рахунок до свого акаунту в "ВКонтакте".
Поки невідомо, яким буде розмір комісії при переказі.
Раніше УНІАН повідомляв, що вперше за 10 років соціальна мережа "ВКонтакте" остаточно змінила дизайн.
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