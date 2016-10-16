Його ім'ям назвали дві комети: чим відомий український астроном Чурюмов, який пішов з життя (відео)

У ніч проти 15 жовтня дорогою до Харкова на 80-му році життя помер директор Київського планетарію, професор Київського національного університету, доктор фізико-математичних наук Клим Чурюмов. Він був найвідомішим українським астрономом, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також12 квітня в Atmasfera 360 виходить в прокат єдиний в світі сферичний фільм "РОЗЕТТА. ВІДКРИТТЯ ДОВЖИНОЮ В ЖИТТЯ" про безпрецедентну космічну місію за участю українського вченого

Свого часу у співавторстві він відкрив дві комети – Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова. Комета Чурюмова-Герасименко стала найвідомішою у світі. Саме на це мале небесне тіло вперше в історії людства 12 листопада 2014 року сів модуль з апарату Rosetta Європейського космічного агентства. До комети апарат летів довгих 10 років.

"30 вересня 2016 року апарат "Розетта", що впродовж двох років вів спостереження за кометою з орбіти навколо її ядра, спустився на ядро комети і місію "Розетта" на цьому було завершено. Її результати оброблятимуться науковцями світу впродовж десятиліть. А команда експерименту "Розетта", включаючи й першовідкривачів, буде серед номінантів на Нобелівську премію", – йдеться в повідомленні Київського планетарію.

Комета Чурюмова-Герасименко дала шанс розгадати появу житті на Землі.