Десятки інтернет-сервісів в США виявилися недоступними через масовану атаку хакерів
20:33, 21 жовтня 2016Наука та IT
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У США десятки сервісів, в тому числі PayPal, Amazon, Netflix і Twitter, виявилися недоступними через масовані DDoS-атаки невідомих хакерів.
Фотоілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Gizmodo.
Деякі українські користувачі також скаржаться на збої в роботі Twitter. Невідомі хакери атакували DNS-сервера хостингу компанії Dyn. В результаті жителі східного узбережжя США масово скаржаться на недоступність багатьох популярних ресурсів, таких як Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit і Github. Крім того, проблеми з доступом спостерігалися у багатьох ЗМІ, в тому числі The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider і The Guardian.
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Представники Dyn пообіцяли, що роботу DNS-серверів незабаром буде відновлено.
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