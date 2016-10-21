Десятки інтернет-сервісів в США виявилися недоступними через масовану атаку хакерів

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Gizmodo.

Деякі українські користувачі також скаржаться на збої в роботі Twitter. Невідомі хакери атакували DNS-сервера хостингу компанії Dyn. В результаті жителі східного узбережжя США масово скаржаться на недоступність багатьох популярних ресурсів, таких як Spotify, Ebay, Vox, Airbnb, Reddit і Github. Крім того, проблеми з доступом спостерігалися у багатьох ЗМІ, в тому числі The Verge, Wired, People, CNN, Recode, Business Insider і The Guardian.

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Представники Dyn пообіцяли, що роботу DNS-серверів незабаром буде відновлено.