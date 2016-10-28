Twitter припиняє роботу свого відеосервісу Vine
Компанія Twitter припиняє роботу свого відеосервісу Vine, в якому можна було ділитися короткими відео.
Про це повідомив представник компанії на презентації Apple, передає Дождь.
Компанія не назвала причин для закриття сервісу. Однак, за повідомленням компанії, відео, які вже були завантажені в Vine будуть все ще доступні. Сам сайт сервісу Vine також буде доступний для користувачів.
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Vine був запущений в 2013 році. За допомогою цього сервісу можна було робити короткі відео і зациклити їх. Компанія повідомила, що кілька мільйонів людей користувалися сервісом з початку його запуску.
У вересні повідомлялося, що кілька компаній, включаючи Google і Disney, розглядали можливість придбати Twitter. Проте пізніше стало відомо, що компанії відмовилися від своїх намірів і не робили Twitter офіційних пропозицій про продаж.