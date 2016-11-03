Китай запустив найпотужнішу ракету-носій власного виробництва (фоторепортаж)

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Запуск був здійснений з бази на півдні острова Хайнань.

Ракета «Long March CZ-5» стартувала з космодрому бази Венчан о 8:43 вечора в четвер.

Це означає, що Китай нарешті розробив ракету рівну за потужністю тим, що в даний час використовуються в космічній програмі США, пише видання.

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CZ-5 належить до нового покоління ракет, які будуть залучатись до майбутніх космічних проектів Китаю.

Ракета буде використовуватись під час розвідувальних програм місячної і марсіанської поверхні та у рамках місії на Червону планету, що, швидше за все, буде запущена вже через чотири роки.