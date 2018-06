Бі-Бі-Сі виведе в інтернет свої головні канали

Британська мовна корпорація Бі-Бі-Сі оголосила про початок прямого мовлення всіх своїх телеканалів через інтернет. З 27 листопада до світової мережі вийдуть головні телеканали корпорації - ВВС One і ВВС Two, повідомляє The Times.

Онлайн мовлення телеканалів ВВС Three, ВВС Four, СBBC, CBeebies і ВВС News було організоване вже досить давно, а тепер користувачам комп`ютерів і мобільних пристроїв стане доступна повна лінійка продуктів Бі-Бі-Сі.

Мовлення організоване в рамках сервісу ВВС iPlayer, який дозволяє європейським користувачам дивитися програми Бі-Бі-Сі, а мешканцям Великої Британії ще й користуватися архівом за останні сім днів.

Представник корпорації зазначив, що оплата звичайного телевізійного сигналу також даватиме право користуватися інтернет-сервісами. Він пояснив, що метою нововведення є не залучення телевізійної аудиторії в інтернет, а надання глядачам свободи вибору способу прийому передач Бі-Бі-Сі.

Минулого року 25,3 мільйона домогосподарств Великої Британії сплатили можливість приймати телевізійний сигнал Бі-Бі-Сі, що принесло корпорації 3,37 мільярда фунтів стерлінгів.

Лента.ру